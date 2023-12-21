РФ заявила протест посольству Японии из-за проведения военных учений на острове Хоккайдо

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МИД России заявил протест посольству Японии из-за проведения военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ России с участием вооруженных сил США и Австралии. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

В министерстве подчеркнули, что рассматривают такую провокационную деятельность с подключением внерегиональных государств как потенциальную угрозу безопасности РФ.

"Безответственная политика администрации Ф. Кисиды ставит Токио на путь эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом", – добавили в дипломатическом ведомстве, пообещав принять адекватные меры для дальнейшего укрепления обороноспособности страны.

Ранее МИД РФ выразил протест австралийскому посольству из-за участия страны в учениях около границ России. По информации дипломатического ведомства, Австралия участвовала в учениях США, Японии и Австралии "Яма Сакура – 85", проходивших на острове Хоккайдо. Он расположен недалеко от границ с РФ.