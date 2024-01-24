Товарооборот между РФ и Японией в 2023 году упал на 45,3%

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Товарооборот между Россией и Японией в 2023 году снизился на 45,3% до отметки около 9,6 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на статистику японского Минфина сообщает ТАСС.

В частности, по итогам 2023 года, Япония сократила импорт российской нефти на 94,8%, угля – на 70,2%, а СПГ – на 10,7%. Япония импортировала нефть из России только в январе и феврале 2023 года, после чего закупки этого вида сырья прекратились.

При этом Япония по итогам 2023 календарного года увеличила импорт зерновых из России на 381,8%.

Кроме того, Япония по итогам прошедшего года сократила экспорт легковых автомобилей в Россию на 3,7%, грузовиков и автобусов – на 42,7%, при этом повысла экспорт мотоциклов в РФ на 5,4%.

Ранее стало известно, что товарооборот Китая и России за 2023 год вырос на 26,3% и составил рекордные 240,11 миллиарда долларов. Китай в 2023 году ввез в Россию товаров на 110,97 миллиарда долларов, что стало на 46,9% больше, чем в 2022 году. РФ поставила в КНР товаров на 129,13 миллиарда долларов, рост поставок по сравнению с 2022 годом составил 12,7%.

До этого сообщалось, что товарооборот Москвы с Саудовской Аравией вырос почти на 20% по итогам 9 месяцев 2023 года.