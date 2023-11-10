ОАЭ решили ограничить экспорт некоторых товаров в Россию – СМИ

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) приняли решение уменьшить количество поставок определенных видов товаров в Россию. Об этом заявило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника из Евросоюза (ЕС).

Как утверждает источник, Еврокомиссия уже сообщила послам стран ЕС об этом решении. Более того, издание отмечает, что такие же меры может ввести и Турция, но пока никаких комментариев власти не делали.

Агентство 21 сентября также заявило, что ОАЭ хочет ввести специальные меры экспортного контроля для товаров двойного назначения, на которые распространяются санкции США и ЕС. Товары и технологии, которые относятся к экспортному контролю, ограничены по большей части продуктами нефтехимической промышленности.

Издание объяснило, что такие действия ОАЭ связаны с обеспокоенностью Брюсселя и Вашингтона, которые оказывают также давление на Абу-Даби из-за поставок Москве подсанкционных товаров, например компьютерных чипов и иных компонентов. По мнению западных властей, Россия использует продукцию из ОАЭ для создания оружия, которое после используется на Украине.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что Центробанк РФ вместе с регулятором Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) готов через год построить систему быстрых платежей (СБП) и расчетов цифровым рублем для граждан и бизнеса.

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