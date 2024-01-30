Медведев заявил, что РФ "глубоко наплевать" на чувства японцев в вопросе Курил

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Москва не против мирного договора с Токио, однако при условии, что Курилы – это не спорная территория, а часть России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о желании заключить мирный договор с РФ после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды.

"Что ж, никто не против мирного договора при понимании того, что "территориальный вопрос" закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам Медведева, России "глубоко наплевать" на чувства японского народа по вопросу северных территорий. Он заявил, что "те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом, если, конечно, хватит смелости".

Сам политик считает, что властям Японии приятнее "целоваться взасос с американцами", полностью забыв о событиях в Хиросиме и Нагасаки.

До этого Медведев заявил о планах РФ разместить на Курилах новое оружие. По его словам, это станет частью программы развития островов.

