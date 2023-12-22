Эксперт заявил, что РФ не должна обсуждать с Японией принадлежность Курил

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Москва не должна вступать в дискуссии с Токио по вопросу принадлежности Курил, считает профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Надо сказать: "Мы готовы говорить о заключении мирного договора, но не готовы обсуждать с вами территориальные проблемы. Потому что мы считаем, что их нет. Если хотите с нами дружить как соседи, давайте подумаем, как можем вместе осваивать Охотское море", – предложил он.

Также, по мнению эксперта, стороны могут обсудить возможность поставок энергоресурсов.

Ранее в МИД РФ призвали Японию смириться с реальностью по теме принадлежности Южных Курил. В ведомстве отметили, что Токио регулярно выражает юридическую позицию, демонстрирующую необоснованные территориальные претензии к Москве.

Япония многие годы претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио при этом ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России по этому вопросу другая – острова стали частью СССР по итогам Второй мировой войны. Власти подчеркивают, что суверенитет РФ не подлежит обсуждению.



МИД Японии обозначил Южные Курилы как "незаконно оккупированные" – СМИ