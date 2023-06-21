Япония намерена сохранить курс на заключение мирного договора с Россией

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Япония сохраняет свою позицию в отношении заключения мирного договора с РФ. Об этом японский премьер Фумио Кисида заявил на пресс-конференции по итогам работы очередной сессии парламента, передает ТАСС.

"По поводу проблемы северных территорий (так в Японии называют российские Южные Курилы. – Прим. ред.) мы твердо придерживаемся своей позиции – заключить мирный договор и решить территориальную проблему", – сказал он.

Ранее МИД РФ призвал Японию смириться с реальностью по теме принадлежности Южных Курил. В ведомстве отметили, что Токио регулярно выражает юридическую позицию, демонстрирующую необоснованные территориальные претензии к Москве.

Япония многие годы претендует на российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио при этом ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России по этому вопросу другая – острова стали частью СССР по итогам Второй мировой войны. Власти подчеркивали, что суверенитет РФ не подлежит обсуждению.

МИД Японии обозначил Южные Курилы как "незаконно оккупированные" – СМИ