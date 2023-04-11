В Кремле оценили заявления Японии о "незаконной оккупации" Курильских островов

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Южная территория Курильских островов является неотъемлемой частью Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что власти РФ на регулярной основе видят заявления со стороны Японии об "оккупации" Курильских островов. Подобные формулировки в России считают неприемлемыми, заявил Песков.

"Курилы являются неотъемлемой частью Российской Федерации", – пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в МИД Японии указали на "незаконную оккупацию" Курильских островов Россией. В дипведомстве считают, что южная часть островов является исконно японской территорией. Вопрос о принадлежности территории дипломаты считают самым нерешенным в сфере российско-японских взаимоотношений.



МИД Японии обозначил Южные Курилы как "незаконно оккупированные" – СМИ

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