МИД Японии намерен возобновить соглашение с РФ о промысле в районе Курил

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Японская сторона намерена возобновить соглашение с Москвой о рыбном промысле в районе Курил для рыбаков Японии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу МИД страны Еко Камикаву.

Она напомнила, что японское посольство получило уведомление от министерства иностранных дел РФ о невозможности согласовать сроки консультаций по вопросу этого соглашения.

"То, что Россия приняла такие меры, несмотря на то что ответственность за ситуацию на Украине полностью лежит на России, является неприемлемым. Мы на разных уровнях ведем согласования с Россией с тем, чтобы как можно скорее был возобновлен промысел на основании этого соглашения", – сказала она.

Министр добавила, что в настоящее время от Москвы нет положительной реакции по поводу начала промысла. Японские власти продолжат работать по этому вопросу, подчеркнула Камикава.

В январе 2023 года МИД РФ известил японское посольство о том, что Москва не может утвердить сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по темам, связанным с выполнением соглашения между правительством Японии и правительством РФ о вопросах сотрудничества в сфере промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года. Речь идет о разрешении на промысел для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов.

Москва и Токио каждый год организовывают переговоры по квотам на вылов рыбаками Японии лососевых рыб в российской исключительно экономической зоне.

При этом японская сторона регулярно выступает с требованием "вернуть" острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, напомнила, что острова стали частью СССР по итогам Второй мировой войны. На фоне постоянных претензий МИД РФ призвал Токио смириться с реальностью по теме принадлежности Южных Курил.

МИД Японии обозначил Южные Курилы как "незаконно оккупированные" – СМИ