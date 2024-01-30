Медведев заявил, что РФ планирует разместить новое оружие на Курилах

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Москва планирует развивать Курильские острова, в том числе при помощи размещения нового оружия, написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия", – заявил политик.

Зампред Совбеза также прокомментировал слова японского премьер-министра Фумио Кисиды о том, что Токио, как и раньше, придерживается позиции решения территориального вопроса и заключения мирного договора с РФ. Медведев указал, что "никто не против мирного договора", однако Япония должна понимать некоторые принципиальные моменты, один из которых – курс РФ на развитие Курил.

Ранее Кисида заявил о желании заключить с Россией мирный договор после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды. Политик сказал, что в отношениях между странами сейчас сложилась тяжелая ситуация, однако он хочет решить проблемы.

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