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Японскому правительству необходимо прекратить действовать по указке Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки.

Политик положительно высказался о заявлениях Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба "Валдай", назвав их важнейшим сигналом для Японии.

"Я считаю, что это важнейший сигнал Японии. Японскому правительству нужно прекратить действовать по указке Америки, как это было при (действующем президенте США Джо – Прим. ред.) Байдене, а завязать новые дипломатические отношения со страной-соседом Россией", – цитирует Судзуки РИА Новости.

По мнению депутата, Япония должна изменить позицию в отношении России, так как это именно японские власти ввели сакнции против РФ, а не наоборот. В связи с этим все зависит от решения Токио.

Судзуки пообещал, что проведет работу с премьер-министром Японии Сигэру Исибой и главой МИД Такэси Иваей, чтобы донести до них смысл сигнала Путина и чтобы Япония могла дать соответствующий ответ.

Политик также обвинил японские СМИ в том, что они обошли вниманием важный для страны сигнал. По словам Судзуки, местные издания цитируют слова Путина о любви к японской культуре и кухне, однако не воспринимают готовность России к возвращению японских компаний.

Выступая на заседании дискуссионного клуба "Валдай", Путин отмечал, что российская сторона не угрожает Японии, а, наоборот, готова выстраивать отношения с соседской страной.

Москва всегда вела переговоры в российско-японских отношениях, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору, однако никогда не ухудшала отношений с Токио, добавил президент РФ. Он отметил, что в Японии еще есть умные люди, продолжающие сотрудничать с Россией, особенно в области энергетики.