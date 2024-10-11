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11 октября, 09:47

Политика

Лавров выразил озабоченность ремилитаризацией Японии

Фото: kremlin.ru

Россия обеспокоена ремилитаризацией Японии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 19-м Восточноазиатском саммите.

"Откровенный отказ от мирного развития страны, конечно же, не может не беспокоить", – цитирует его ТАСС.

Нынешний курс Токио может привести к демонтажу системы современного миропорядка с заменой на тех правилах, о которых ранее заявлял новый японский премьер Сигэру Исиба, добавил Лавров. Японский политик, в свою очередь, выступал за укрепление обороноспособности страны, создания азиатского аналога НАТО и системы коллективной безопасности.

При этом правительство страны сохраняет курс на заключение мирного договора с РФ, отмечал Исиба. Он подчеркивал тяжелое состояние двусторонних отношений, но указал на приверженность на сохранение антироссийского курса по санкциям.

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