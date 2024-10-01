Сигэру Исиба избран премьер-министром Японии

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Председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба избрали 102-м премьер-министром страны, передает ТАСС.

За него проголосовало большинство депутатов – по итогам голосования в ключевой нижней палате Исиба получил 291 голос из 465. Лидер Конституционно-демократической партии Есихико Нода получил 100 голосов.

Голосование за кандидатуру Исибы прошло и в верхней палате парламента, однако решение нижней палаты имеет приоритет.

В то же время главой МИД Японии стал экс-министр обороны Такэси Ивая, а Минобороны снова возглавил Гэн Накатани. Список назначений объявил генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси, сохранивший этот пост.

Ранее правительство Японии в полном составе во главе с премьер-министром страны Фумио Кисидой ушло в отставку.

Кисида отказался участвовать в выборах председателя Либерально-демократической партии. По его словам, гражданам необходимо показать обновленную партию, для чего нужны прозрачные выборы и открытые дискуссии. Он уверен, что это покажет готовность партии к переменам.