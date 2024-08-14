Премьер Японии Кисида отказался выдвигаться на второй срок

Фото: ТАСС/EPA/POOL/FRANCK ROBICHON

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отказался участвовать в выборах председателя Либерально-демократической партии (ЛДП), которые пройдут в сентябре этого года. Об этом он объявил на пресс-конференции, на которую ссылается сайт "Аргументы и факты".

По его словам, гражданам необходимо показать обновленную партию, для чего нужны прозрачные выборы и открытые дискуссии. Он уверен, что это покажет готовность ЛДП к переменам.

В связи с этим Кисида принял решение не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах, посчитав это первым шагом на пути к изменениям.

Ранее зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино заявила, что Токио никогда не смирится с "российской ядерной угрозой". Дипломат отметила, что катастрофа, постигшая города Хиросима и Нагасаки, никогда не должна повториться. Вместе с тем Сино не стала вспоминать о том, что за атомными бомбардировками японских городов стоят Соединенные Штаты.

