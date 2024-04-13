Полянский назвал заявление премьера Японии об ядерных угрозах РФ стыдом и позором

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Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды в конгрессе США. Он назвал такие слова "стыдом и позором".

"Какой стыд и позор", – написал дипломат в соцсети X (ранее Twitter).

11 апреля Кисида выступил перед конгрессом США. Он заявил, что Токио является союзником Вашингтона. По словам премьера, РФ якобы угрожает применением ядерного оружия, что повлияло на обеспокоенность во всем мире.

Ранее зампостпреда Японии при ООН Мицуко Сино заявила, что Токио никогда не смирится с "российской ядерной угрозой". Дипломат отметила, что катастрофа, постигшая города Хиросима и Нагасаки, никогда не должна повториться. Вместе с тем Сино не стала вспоминать о том, что за атомными бомбардировками японских городов стоят Соединенные Штаты.

До этого министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что в мире выросла угроза применения ядерного оружия. Он подчеркнул, что развитие ядерного оружия продолжается, а к списку обладающих таким вооружением добавляются новые государства.

