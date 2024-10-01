Kyodo: правительство Японии во главе с Кисидой ушло в отставку в полном составе

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Правительство Японии в полном составе во главе с премьер-министром страны Фумио Кисидой ушло в отставку. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Следующий кабинет сформирует новый премьер страны Сигэру Исиба. Японские парламентарии в скором времени соберутся на внеочередную сессию, в ходе которой Исиба, ставший по итогам выборов 27 сентября новым председателем правящей Либерально-демократической партии, будет избран премьер-министром.

Ранее Кисида отказался участвовать в выборах председателя Либерально-демократической партии. По его словам, гражданам необходимо показать обновленную партию, для чего нужны прозрачные выборы и открытые дискуссии. Он уверен, что это покажет готовность партии к переменам.