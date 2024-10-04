Новый премьер Японии Исиба заявил о сохранении курса на заключение мирного договора с РФ

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Кабмин Японии намерен сохранить курс на заключение мирного договора с Россией, сообщил новый глава правительства страны Сигэру Исиба в рамках своего первого выступления в парламенте.

"Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", – передает ТАСС его слова.

При этом Япония продолжит поддерживать Украину и санкции против России, добавил он.

Отношения между Россией и Японией остаются напряженными на фоне спора по поводу Курил. В Москве не раз говорили, что российский суверенитет над этими территориями не должен подлежать сомнению.

Ранее японские СМИ писали, что Токио следует пока отложить свои переговоры с РФ по поводу Курильских островов. По словам обозревателей, на сегодняшний день, когда в России в связи с конфликтом на Украине серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Японии будет сложно продвинуться в переговорах с российской стороной по "северным территориям".

На это Владимир Путин заявил, что диалог между Россией и Японией будет возможен только после смены Токио своей позиции по Украине. Он подчеркнул, что РФ со своей стороны не сделала ничего для усложнения двустороннего диалога.