Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 09:11

Политика

Новый премьер Японии Исиба заявил о сохранении курса на заключение мирного договора с РФ

Фото: ТАСС/AP/ Yuichi Yamazaki

Кабмин Японии намерен сохранить курс на заключение мирного договора с Россией, сообщил новый глава правительства страны Сигэру Исиба в рамках своего первого выступления в парламенте.

"Японско-российские отношения находятся в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", – передает ТАСС его слова.

При этом Япония продолжит поддерживать Украину и санкции против России, добавил он.

Отношения между Россией и Японией остаются напряженными на фоне спора по поводу Курил. В Москве не раз говорили, что российский суверенитет над этими территориями не должен подлежать сомнению.

Ранее японские СМИ писали, что Токио следует пока отложить свои переговоры с РФ по поводу Курильских островов. По словам обозревателей, на сегодняшний день, когда в России в связи с конфликтом на Украине серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Японии будет сложно продвинуться в переговорах с российской стороной по "северным территориям".

На это Владимир Путин заявил, что диалог между Россией и Японией будет возможен только после смены Токио своей позиции по Украине. Он подчеркнул, что РФ со своей стороны не сделала ничего для усложнения двустороннего диалога.

Читайте также


политика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика