Hokkaido Shimbun: Японии следует пока забыть о Курильских островах

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Японскому правительству следует пока отложить свои переговоры с РФ по поводу Курильских островов. Об этом сообщается в статье японского издания Hokkaido Shimbun.

По словам обозревателей, на сегодняшний день, когда в России в связи с конфликтом на Украине серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Японии будет сложно продвинуться в переговорах с российской стороной по "северным территориям".

В статье также отмечается, что Токио необходимо сделать акцент на тех сферах взаимодействия с Москвой, в которых есть какие-нибудь перспективы. К примеру, в области рыболовства.

Ранее СМИ сообщали о том, что Россия, строя сеть разведывательных баз на Курильских островах, послала сигнал Японии о последствиях помощи Киеву. Журналисты указали, что создание баз поможет Москве отслеживать действия Токио и Вашингтона.

В январе этого года премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о желании заключить мирный договор с РФ после разрешения территориального вопроса вокруг южных островов Курильской гряды.