Товарооборот России и Японии в апреле сократился на 16,22%

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Товарооборот России и Японии в апреле этого года сократился на 16,22% по сравнению с апрелем прошлого года – до 547,6 миллиона долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

В частности, Япония в апреле 2024 года сократила объемы импорта российского угля (на 71,8%), СПГ (на 18,5%), зерновых (на 99,1%) и цветных металлов (на 74,3%). Кроме того, в апреле японская сторона вновь не закупала у РФ нефть.

Вместе с тем Япония нарастила экспорт в Россию аудио- и видеоаппаратуры на 67,7%, деталей для компьютеров – на 5000%, мотоциклов – на 44,1%.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сделал представление японскому послу в Москве Акире Муто по вопросам двусторонних отношений.

Как уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве, стараниями Токио российско-японские отношения деградировали до беспрецедентно низкого уровня.