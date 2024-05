Kyodo: Япония планирует уничтожить препараты от COVID-19

Фото: ТАСС/EPA/POOL/KIMIMASA MAYAMA

Японские власти планируют уничтожить около 77% неиспользованных пероральных лекарств от коронавирусной инфекции на сумму около 1,93 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, Токио приобрело препараты для 5,6 миллиона человек, однако к сегодняшнему дню неиспользованными оказались лекарства для почти 4,3 миллиона человек.

Агентство подчеркнуло, что оставшиеся препараты Xocova производства Shionogi & Co., капсулы Lagevrio производства Merck & Co. и таблетки Paxlovid производства Pfizer Inc. ликвидируют по мере истечения срока годности.

Ранее СМИ сообщили, что британская фармкомпания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от коронавируса Vaxzevria по всему миру. Это произошло на фоне судов с пострадавшими от редкого побочного эффекта. Однако в самой AstraZeneca объяснили отзывную кампанию только коммерческими причинами, так как препарат якобы перестал быть востребованным.

До этого вирусологи заявили, что вакцинация Pfizer, Moderna и AstraZeneca может привести к риску неврологических, кровеносных и сердечно-сосудистых осложнений. По результатам исследований, западные препараты могли увеличивать риски воспаления сердца, образования тромбов в мозге и возникновения синдрома Гийена-Барре. При этом, по словам российских ученых, осложнений от российского препарата "Спутник V" не наблюдалось.