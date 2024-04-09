Заболеваемость коронавирусом в РФ снизилась за неделю на 7,2%

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Заболеваемость коронавирусом в России за неделю снизилась на 7,2%, сообщает Оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

С 1 по 7 апреля в стране госпитализировали 2 724 человека. Это меньше, чем на предыдущей неделе на 6,6%. Число госпитализаций увеличилось в 32 субъектах РФ. Выздоровели 21 524 человека, что на 10,6% меньше в сравнении с предыдущей неделей.

Показатель заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 13,5 и снизился по сравнению с предыдущей неделей на 7,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 35 субъектах РФ. Умерли за неделю 69 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что концу апреля все подъемы заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и гриппом сойдут на нет, в этом сезоне вирусы ведут себя прогнозируемо.

Вместе с тем Попова добавила, что коронавирусная инфекция способна продолжать мутировать. Однако в настоящий момент происходящие с ней изменения не вызывают опасений, отметила она. Глава ведомства предположила, что COVID-19 еще может преподнести какие-либо "сюрпризы", в связи с чем Роспотребнадзор тщательно следит за вирусом.

В будущем, продолжила Попова, ожидается рост заболеваемости кишечными вирусами. Это связано с предстоящими майскими праздниками, когда люди часто готовят на природе и забывают мыть руки, заключила она.