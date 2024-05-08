The Daily Telegraph: британская AstraZeneca отзывает свою вакцину от COVID-19

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Британская фармкомпания AstraZeneca начала отзывать разрешения на продажу и использование своей вакцины от коронавируса Vaxzevria по всему миру. Об этом пишет газета The Daily Telegraph.

По данным СМИ, это произошло на фоне судов с пострадавшими от редкого побочного эффекта. Однако в самой AstraZeneca объяснили отзывную кампанию только коммерческими причинами, так как препарат якобы перестал быть востребованным.

В издании напомнили, что с 7 мая векторную вакцину Vaxzevria больше нельзя применять на территории Евросоюза. Предполагается, что в ближайшие несколько месяцев препарат отзовут и в самой Великобритании. В пресс-службе фармакологической компании пояснили, что препарат вытеснили с рынка другие лекарства, которые способны лучше защищать от новых вариантов COVID-19.

"Мы невероятно гордимся той ролью, которую Vaxzevria сыграла в борьбе с глобальной пандемией. Согласно независимым оценкам, только за первый год ее применения было спасено 6,5 миллиона жизней, а по всему миру было отправлено свыше 3 миллиарда доз", – цитируют слова компании.

Коллективный иск против AstraZeneca рассматривается с прошлого года. Его подали родственники умерших или тяжело пострадавших после вакцинации. В документах дела указывается, что вакцина в крайне редких случаях может вызывать тромбоз с синдромом тромбоцитопении. При этом фирма до сих пор не выяснила точную причинно-следственную связь этого явления, так как синдром может возникать и при вакцинации другим препаратом, уверены в пресс-службе.

Ранее вирусологи заявили, что вакцинация Pfizer, Moderna и AstraZeneca может привести к риску неврологических, кровеносных и сердечно-сосудистых осложнений. По результатам исследований, западные препараты могли увеличивать риски воспаления сердца, образования тромбов в мозге и возникновения синдрома Гийена-Барре. При этом, по словам российских ученых, осложнений от российского препарата "Спутник V" не наблюдалось.