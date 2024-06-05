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Владимир Путин заявил, что не видит оснований не посещать Курильские острова, однако пока что в планах такой поездки нет. Об этом глава государства сообщил на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

"Не вижу оснований мне не посещать эти острова. Правда, честно говоря, я пока не планировал. В силу просто занятости вопросами другого характера", – сообщил Путин.

Президент РФ добавил, что диалог между Россией и Японией будет возможен только после смены Токио своей позиции по Украине. Он подчеркнул, что РФ со своей стороны не сделала ничего для усложнения двустороннего диалога.

Ранее японские СМИ писали о том, что Токио следует пока отложить свои переговоры с РФ по поводу Курильских островов.

По словам обозревателей, на сегодняшний день, когда в России в связи с конфликтом на Украине серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Японии будет сложно продвинуться в переговорах с российской стороной по "северным территориям".