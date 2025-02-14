МИД Китая объяснил закупку газа у России удовлетворением потребностей народа

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Китай заботится об интересах своих граждан. Именно по этой причине страна закупает газ у России, заявил министр иностранных дел КНР Ван И. Его слова приводит "МК".

"Вы говорите, чтобы Китай перестал покупать газ у России, а я хотел бы задать вопрос: если КНР не будет покупать газ у РФ, какая страна сможет нам предоставить столько газа?" – подчеркнул дипломат.

Вместе с тем представитель китайского МИД отметил, что власти республики выступают за решение споров политическим путем. При этом санкции "не способны полностью решить проблему", резюмировал дипломат.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа и сохраняет лидерство по поставкам нефти. Российский газ в Китай идет по магистральному газопроводу "Сила Сибири" протяженностью около трех тысяч километров.

Вместе с тем товарооборот двух стран за 11 месяцев прошлого года составил больше 7%, превысив 220 миллиардов долларов за год. По китайской статистике, показатель – почти 245 миллиардов.

