Торговая палата Финляндии: страна сильно пострадала из-за разрыва связей с Россией

Фото: 123RF/fellowneko

Финляндия больше остальных стран пострадала после разрыва экономических связей с Россией, заявил глава Центральной торговой палаты страны Юхо Ромакканиеми.

"Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний", – приводит его слова сайт организации.

Ромакканиеми назвал хорошей новостью, если стороны конфликта на Украине найдут компромисс "прямо сейчас". По его словам, это необходимо для финской экономики и благосостояния.

27 июля Евросоюз заключил торговую сделку с США. Стороны договорились, что ЕС будет импортировать из Штатов энергоносители на общую сумму около 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику в размере 600 миллиардов долларов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Евросоюз может заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) и нефть на американский аналог для снижения пошлин. По ее словам, это позволило бы ЕС обеспечить свою энергетическую безопасность.

При этом, по данным СМИ, ЕС не сможет закупить энергоресурсы Соединенных Штатов на 750 миллиардов долларов. Среди причин эксперты назвали технические ограничения, недостаточные поставки из Штатов, а также отсутствие у Евросоюза прямых рычагов влияния на импортные сделки.

