NYT: Европа понесет потери из-за сделки с Трампом

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Европа понесет потери из-за сделки с американским президентом Дональдом Трампом, предполагающей снижение торговых пошлин с 30 до 15%. Об этом пишет RT со ссылкой на The New York Times.

Согласно прогнозу Кильского института мировой экономики, Германия пострадает от соглашения больше других европейских стран. Это связано с тем, что страна является крупнейшим экспортером автомобилей.

По данным экономистов, падение немецкого производства достигнет 15%, в целом же в ЕС данный показатель может составить 11%.

Торговая сделка между США и Евросоюзом была заключена 27 июля. Стороны договорились, что ЕС будет импортировать из Штатов энергоносители на общую сумму около 750 миллиардов долларов и инвестирует в американскую экономику 600 миллиардов долларов.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с президентом США заявила, что Евросоюз может заменить российский сжиженный природный газ (СПГ) и нефть на американский аналог для снижения пошлин. По ее словам, это позволило бы ЕС обеспечить свою энергетическую безопасность.