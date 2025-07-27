Трамп: США и Евросоюз заключили торговую сделку

Фото: ТАСС/АР/Julia Demaree Nikhinson

США и Европейский союз договорились о торговой сделке, в рамках которой Европа импортирует из Штатов энергоносители на общую сумму около 750 миллиардов долларов, а также осуществит инвестиции в американскую экономику в размере 600 миллиардов долларов. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

По словам президента, страны ЕС в рамках соглашения откроют свои рынки для торговли с Вашингтоном с нулевой ставкой по пошлинам. При этом единая ставка составит 15%, и США не собираются снижать ее, указал глава Белого дома.

Более того, в рамках встречи, как отметил Трамп, Европа согласилась закупить огромное количество американской боевой техники.

"Мы не знаем, о какой сумме идет речь, но это хорошая новость, так как мы производим лучшую военную технику в мире", – цитирует его телеканал Fox News.

Ранее Трамп объявил о крупной торговой сделке с Японией, по которой Токио инвестирует в американскую экономику 550 миллиардов долларов, а Вашингтон получит 90% прибыли. По условиям соглашения, США будут поставлять в Японию рис, автомобили и другие товары, а тарифы в размере 15% будут зеркальными. Трамп добавил, что это "возможно, самая крупная сделка из когда-либо заключенных".

