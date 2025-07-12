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12 июля, 16:12

Политика

США введут пошлины 30% на импорт из ЕС

Фото: 123RF/actionsports

США планируют ввести с 1 августа дополнительные пошлины в размере 30% на импортные товары из стран Евросоюза (ЕС). Об этом американский президент Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social.

Обращаясь к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, глава Штатов ответил, что если ЕС пойдет на увеличение тарифов на импорт из США, то государство в ответ увеличит свои пошлины еще на 30%.

Аналогичные пошлины Трамп ранее анонсировал в отношении импортных товаров Алжира, Ливии и Ирака. Тарифы в размере 25% будут наложены на продукцию из Брунея и Молдавии. Пошлинами в 20% будут облагаться товары из Филиппин. Меры также начнут действовать с 1 августа.

Кроме того, уведомление от президента США о введении новых пошлин на товары получат еще 12 стран. Подписанные письма были отправлены в Южную Корею и Японию, также они направлены еще 10 государствам. При этом Штаты уже ввели пошлины на товары из Казахстана в размере 25%, Лаоса – 40%, Мьянмы – 40%, Малайзии – 25%.

Эксперт рассказал, для каких стран повысит пошлины Дональд Трамп

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