Президент Бразилии пообещал ответить США на ввод пошлин в отношении страны

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Бразилия может задействовать положения закона об экономической взаимности, который подразумевает соразмерные встречные меры, если Соединенные Штаты в одностороннем порядке введут торговые пошлины на бразильские товары. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в соцсети X.

Президент подчеркнул, что Бразилия – это суверенное государство с независимыми институтами, которое не допустит внешнего давления. Государство будет твердо отстаивать свои интересы на мировой арене и добиваться уважения к своему суверенитету от всех стран.

Бразильский лидер добавил, что Трамп оперирует ложными заявлениями о якобы наличии торгового дефицита между двумя странами. По его словам, статистика правительства Штатов свидетельствует о профиците США в двусторонней торговле на сумму свыше 410 миллиардов долларов за последние 15 лет.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон вводит 50% пошлины на все импортные товары из Бразилии с 1 августа. Он мотивировал свое решение тем, что правительство Бразилии "нехорошо относится" к США.

Кроме того, американский лидер пообещал ввести пошлины против стран, которые поддерживают политику БРИКС. Дополнительные пошлины для таких государств могут составить 10%.