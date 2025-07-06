Лидеры стран БРИКС приняли декларацию саммита в Бразилии

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo

Лидеры стран БРИКС приняли декларацию на саммите в Бразилии и выразили надежду, что нынешние усилия по Украине помогут достичь устойчивого мирного урегулирования. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ.

В декларации государства обратили внимание на ценность актуальных предложений о посредничестве в украинском вопросе. При этом в БРИКС осудили атаку ВСУ на мосты и железнодорожную инфраструктуру в Брянской, Курской и Воронежской областях, произошедших 31 мая, 1 и 5 июня.

Согласно документу, Израиль должен вывести свои войска с территории Сирии. Кроме того, страны БРИКС подтвердили приверженность независимости и суверенитету этой страны и осудили военные удары по Ирану.

Вместе с тем в объединении выступили против гонки вооружений в космосе и предложили принять соответствующий документ. Более того, в БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерного конфликта.

Саммит проходит в Рио-де-Жанейро 6–7 июля. В 2024 году БРИКС возглавляла Россия, но с 1 января 2025 года председательство перешло Бразилии.

Ранее Владимир Путин заявил, что БРИКС превосходит некоторые другие объединения, включая G7 по экономическим показателям. По словам главы государства, страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по основным направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах.

Президент обратил внимание на то, что объединительная повестка дня БРИКС востребована в нынешней обстановке. Государства объединения представляют разные модели развития, добавил он.

