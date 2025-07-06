Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7 по экономике

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БРИКС превосходит некоторые другие объединения, включая G7 по экономическим показателям. Об этом заявил Владимир Путин, выступая по видеосвязи на пленарном заседании саммита БРИКС.

"На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики, а совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает уже 77 триллионов долларов – это по данным МВФ за 2025 год", – подчеркнул он.

По словам главы государства, страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по основным направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах. Как отметил российский лидер, в настоящее время объединение серьезно расширилось, и у него появился огромный политический, экономический, научно-технологический и человеческий потенциал.

Также Путин подчеркнул, что у БРИКС появляются единомышленники среди стран глобальных Юга и Востока.

"БРИКС по праву утвердился среди центров глобального управления, и солидный голос в поддержку наших государств в поддержку коренных интересов коренного большинства все более отчетливо звучит на международной арене", – сказал он.

Президент обратил внимание на то, что объединительная повестка дня БРИКС востребована в нынешней обстановке. Государства объединения представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры, при этом все выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей, добавил он.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что саммит "Большой семерки" (G7) давно не интересен России. По его словам, для Москвы G7 стал нежизнеспособным форматом, поскольку мировые тенденции демонстрируют, что доля стран объединения в глобальных делах и в мировой экономике "будет неумолимо сокращаться". Другие форматы, как, например, БРИКС, более востребованы, указал Песков.

