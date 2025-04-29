Глава МИД КНР призвал страны БРИКС стать новым оплотом для глобального мира и развития

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Глава МИД Китая Ван И считает, что страны-члены БРИКС должны стать оплотом для глобального мира и развития. Об этом дипломат заявил на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, сообщает МИД КНР.

По мнению Ван И, БРИКС выступает в качестве позитивной и конструктивной силы на международной арене, его участники должны взять на себя ведущую роль и стать оплотом дела мира и развития. Также дипломат подчеркнул, что с недавних пор международная обстановка претерпела глубокие изменения, мировое сообщество вступило в период потрясений, а дело мира и развития сталкивается с новыми и серьезными вызовами.

Ван И отметил необходимость придерживаться концепции всеобщей безопасности и посоветовал странам идти по пути диалога, а не конфронтации.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой. Главы ведомств обсудили график двусторонних контактов, включая детали предстоящего участия президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.