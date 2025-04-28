Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии Виейрой

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Главы ведомств обсудили график двусторонних контактов, включая детали предстоящего участия президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, стороны затронули некоторые международные вопросы, в том числе проблематику урегулирования конфликта на Украине. Также Лавров и Виейра обменялись мнениями по вопросам сотрудничества РФ и Бразилии, акцентировав настрой на дальнейшее укрепление отношений.

Особое внимание во время переговоров уделили взаимодействию России и Бразилии в БРИКС, где в 2025 году председательствует Бразилия, а также в рамках других международных площадок.

Лавров приехал в Бразилию для участия в совещании глав МИД стран-участниц БРИКС, которое пройдет 28–29 апреля. Это мероприятие станет хорошей возможностью для обсуждения вопросов международной повестки дня.

В начале апреля посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий подтвердил, что Лула да Силва приедет в Москву на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне по приглашению Владимира Путина. Российская сторона придает большое значение визиту президента Бразилии.