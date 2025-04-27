Лавров прибыл в Бразилию для участия в совещании глав МИД стран БРИКС

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приехал в Бразилию для участия в совещании глав МИД стран-участниц БРИКС, которое пройдет 28-29 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что самолет российского министра приземлился в Рио-де-Жанейро.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, в свою очередь, что предстоящее совещание БРИКС станет хорошей возможностью для обсуждения вопросов международной повестки дня.

Ранее Лавров прибыл в столицу Турции с визитом. В ходе своей поездки глава МИД РФ продолжил обсуждение двусторонних отношений с турецкими представителями.

До этого в рамках встречи глав МИД G20 дипломат посетил Йоханнесбург. В первый день саммита он пожал руку главе МИД Норвегии Эспену Барту Эйде, также его поприветствовали коллеги из Алжира и Турции. Ранее представители некоторых европейских стран, включая скандинавские, игнорировали Россию на таких мероприятиях.