Глава МИД РФ Лавров прибыл с визитом в Анкару

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Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в столицу Турции с визитом, передает РИА Новости.

Ожидается, что дипломат продолжит обсуждение различных аспектов международной обстановки, а также двусторонних отношений, которые были затронуты во время его участия в полях министерской конференции "Группы двадцати".

Накануне в Турции подтвердили, что ожидают приезда Лаврова, а также председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Последняя прибудет в страну примерно 26–27 февраля. При этом пока неизвестно, будет ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принимать Лаврова.

20 февраля министр иностранных дел РФ прилетел в Йоханнесбург на встречу глав МИД G20. В первый день саммита он пожал руку главе МИД Норвегии Эспену Барту Эйде, также его поприветствовали коллеги из Алжира и Турции. Ранее представители некоторых европейских стран, включая скандинавские, игнорировали Россию на таких мероприятиях.