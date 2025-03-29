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Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва чуть не выгнал бывшего премьера Италии Массимо д’Алему, который приехал к да Силве по просьбе лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал сам д'Алема, его слова приводит издание La Repubblica.

По словам экс-премьера, Зеленский обратился к нему с просьбой в кулуарах "балканской инициативы" – предположительно, саммита стран Юго-Восточной Европы, который прошел в феврале в Тиране. Тогда глава Украины заявил, что его страна находится под угрозой катастрофы, так как поддержка США скоро прекратится, а на Европу "нельзя надеяться".

В связи с этим Зеленский попросил д’Алему съездить в Бразилию и Китай, чтобы узнать, смогут ли они оказать какую-нибудь поддержку Киеву.

Итальянский политик рассказал, что после прибытия в Бразилию да Силва едва не выгнал его, заявив, что Украина является проблемой США. Он также порекомендовал д’Алеме заняться проблемой Палестины.

Поездка в Пекин также была безуспешной, вспоминает д'Алема. Китайские чиновники заявили экс-премьеру Италии, что могли бы подумать о международных силах, "похожих на те, что были в Косово".

В сентябре прошлого года стало известно о том, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу "Друзья мира" для урегулирования кризиса на Украине. Как заявлял глава МИД КНР Ван И, это объединение станет открытым и будет стремиться не к конкуренции, а к инклюзивному диалогу.

В Кремле отметили, что Россия взаимодействует со всеми странами, которые входят в группу "Друзей мира" по Украине и участвуют в урегулировании данного конфликта. Стороны обмениваются не только информацией по урегулированию конфликта на Украине, но и различными подходами по данному вопросу.