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25 февраля, 13:20

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Песков: Россия взаимодействует со всеми членами группы "Друзей мира" по Украине

Песков рассказал о сотрудничестве с "Друзьями мира" по Украине

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о взаимодействии России со всеми странами, которые входят в группу "Друзей мира" по Украине и участвуют в урегулировании данного конфликта.

По словам Пескова, стороны обмениваются не только информацией по урегулированию конфликта на Украине, но и различными подходами по данному вопросу.

О том, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу "Друзья мира" для урегулирования кризиса на Украине стало известно осенью прошлого года. Как заявлял глава МИД КНР Ван И, это объединение станет открытым и будет стремиться не к конкуренции, а к инклюзивному диалогу.

После этого участники группы "Друзья мира" заявили о необходимости проведения мирной конференции с участием Москвы и Киева. Советник президента Бразилии Селсу Аморима заявлял, что объединение готово организовать это мероприятие.

Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине

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