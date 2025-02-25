Песков: Россия взаимодействует со всеми членами группы "Друзей мира" по Украине

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о взаимодействии России со всеми странами, которые входят в группу "Друзей мира" по Украине и участвуют в урегулировании данного конфликта.

По словам Пескова, стороны обмениваются не только информацией по урегулированию конфликта на Украине, но и различными подходами по данному вопросу.

О том, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу "Друзья мира" для урегулирования кризиса на Украине стало известно осенью прошлого года. Как заявлял глава МИД КНР Ван И, это объединение станет открытым и будет стремиться не к конкуренции, а к инклюзивному диалогу.

После этого участники группы "Друзья мира" заявили о необходимости проведения мирной конференции с участием Москвы и Киева. Советник президента Бразилии Селсу Аморима заявлял, что объединение готово организовать это мероприятие.

