Лавров обсудил с главой МИД Бразилии подходы к урегулированию конфликта на Украине

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Министр иностранных дел Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Бразилии Мауро Виейрой на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщили в МИД РФ.

Стороны обменялись мнениями по текущей международной ситуации, включая подходы к урегулированию украинского кризиса. Отдельно министры затронули тему взаимодействия на многосторонних площадках: в ООН, БРИКС и "Группе двадцати".

Кроме того, Лавров и Виейра обсудили актуальные вопросы российско-бразильских отношений стратегического партнерства, в том числе график двусторонних контактов на всевозможных уровнях.

Ранее стало известно, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу "Друзья мира" для урегулирования кризиса на Украине. Она станет открытым объединением, стремящимся не к конкуренции, а к инклюзивному диалогу.

Группа "Друзья мира" уверена в необходимости мирной конференции с участием Москвы и Киева, а также готова организовать соответствующий мирный саммит, заявили в Бразилии.