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Группа "Друзья мира", которая создается по инициативе Бразилии и Китая для решения конфликта на Украине, уверена в необходимости мирной конференции с участием Москвы и Киева. Об этом сообщает издание Metropoles со ссылкой на советника президента Бразилии Селсу Аморима.

Он добавил, что группа готова организовать мирный саммит для РФ и Украины. Вместе с тем момент для проведения конференции еще не наступил, отметил Аморим.

О том, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу "Друзья мира" для урегулирования кризиса на Украине стало известно из выступления главы МИД КНР Ван И на встрече с Селсу Аморимом.

По словам китайского дипломата, "Друзья мира" станут открытым объединением, стремящимся не к конкуренции, а к инклюзивному диалогу. Ван И призвал международное сообщество поприветствовать эту платформу.

В Кремле подчеркивали, что попытка киевских властей "принудить" Россию к миру является фатальной ошибкой. Так, Москву невозможно "принудить" к мировому урегулированию конфликта, поскольку РФ сама выступает за мир. Вместе с тем условием для него станет обеспечение основ безопасности России и выполнения тех задач, которые стоят в ходе СВО.