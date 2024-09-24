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24 сентября, 19:35

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Bloomberg: союзники Киева могут обратиться к Путину для урегулирования конфликта

Союзники Киева могут обратиться к Путину для урегулирования конфликта – СМИ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/пресс-служба президента Российской Федерации

Союзники Украины могут возобновить контакты с Владимиром Путиным в целях урегулирования конфликта, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

В издании подчеркнули, что представители стран, поддерживающих Киев, уже обсуждают возможность прямого контакта с российским лидером в преддверии встречи G20, которая состоится в Бразилии в ноябре.

По данным СМИ, возобновление контактов может произойти как со стороны украинского лидера Владимира Зеленского, так и со стороны других государств.

При этом ранее сам глава киевского режима заявлял, что реализация его нового "плана победы" в конфликте не предполагает переговоров с Россией. По его словам, речь идет "о мосте к дипломатическому пути".

Однако до этого Зеленский сообщал о подготовке переговоров с российской стороной. Он утверждал, что Киев готов контактировать "в любом формате, с любыми представителями" России, поскольку Украине "есть что показать".

Песков заявил, что пока нет платформы для урегулирования ситуации на Украине

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