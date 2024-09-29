Лавров назвал странным участие Франции и Швейцарии во встрече "Друзей мира"

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров счел странным участие Франции и Швейцарии во встрече группы "Друзья мира", которая создается по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова министра.

По словам Лаврова, Франция является членом НАТО, а Швейцарию также уже нельзя назвать нейтральной страной. Оба государства активно выступают в поддержку Украины, требуя ее победы над Россией, добавил глава МИД РФ.

Лавров поинтересовался у китайского коллеги, почему эти страны присутствовали на встрече "Друзей мира".

"Он говорит, они очень сильно просились, и мы их коллективно решили пригласить как наблюдателей", – рассказал министр.

О том, что Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу "Друзья мира" для урегулирования кризиса на Украине сообщал глава МИД КНР Ван И.

По словам китайского дипломата, "Друзья мира" станут открытым объединением, стремящимся не к конкуренции, а к инклюзивному диалогу. Ван И призвал международное сообщество поприветствовать эту платформу.

Группа "Друзья мира" уверена в необходимости мирной конференции с участием Москвы и Киева и готова организовать соответствующий мирный саммит, заявляли в Бразилии.