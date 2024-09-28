Глава МИД Белоруссии заявил, что без России невозможно урегулирование конфликта на Украине

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Без участия России невозможен ни один проект мирного урегулирования кризиса на Украине. Такое мнение высказал глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, выступая на сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

"Если бы все, как соседняя Беларусь, осознавали, что реально происходит в зоне конфликта и чем это грозит, и действительно хотели бы остановить кровавое противостояние двух братских народов, то давно бы Украина была с Россией не на поле боя, а за столом мирных переговоров", – подчеркнул министр.

Рыженков отметил, что Белоруссия вновь предлагает свои миротворческие усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что на украинское руководство усиливается внешнее давление в пользу переговоров с Россией. Отмечается, что Украина находится на пределе своих возможностей после двух с половиной лет конфликта.