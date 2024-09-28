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28 сентября, 17:29

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El País: на Украину усиливается внешнее давление в пользу переговоров с Россией

На Украину усиливается внешнее давление в пользу переговоров с Россией – СМИ

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Внешнее давление на Украину в пользу переговоров с Россией усиливается. Об этом сообщает испанская газета El País.

Отмечается, что Украина находится на пределе своих возможностей после двух с половиной лет конфликта. Давление же на нее в пользу переговоров, в ходе которых страна будет вынуждена согласиться на болезненные уступки, продолжает расти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Совбеза ООН выступил против проведения переговоров с Россией для урегулирования конфликта. Украинский лидер раскритиковал мировых лидеров, желающих разговора с Владимиром Путиным.

Путин назвал условия мирного предложения по урегулированию конфликта на Украине

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