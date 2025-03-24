МИД КНР: страна не обсуждает возможность отправки миротворцев на Украину

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Официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь опроверг информацию о том, что Пекин якобы обсуждает с Европой возможность участия страны в миротворческой миссии на Украине.

"Соответствующие сообщения совершенно не соответствуют действительности. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна", – цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на дипломатические источники писали, что Китай может отправить своих военных в качестве миротворцев на Украину.

Также журналисты указывали, что президент Франции Эммануэль Макрон изучал альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вместо ввода европейских войск на Украину.

Однако украинский лидер Владимир Зеленский отверг идею Макрона. Он уточнил, что Киев не рассматривает ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности.