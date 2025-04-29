Замглавы администрации президента Орешкин: БРИКС не является объединением против кого-то

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БРИКС не является объединением "против кого-то", указал замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин во время Открытого диалога в Национальном центре "Россия". Его слова передает ТАСС.

Он также отметил, что те страны, которые объединяются вокруг организации, становятся "ключевым фактором, который двигает мировую экономику вперед".

Также Орешкин подчеркнул, что главным принципом работы БРИКС является позитивная повестка во благо организации.

"Главные принципы, на которых она (организация. – Прим. ред.) работает, – это принципы консенсуса. И, конечно же, это принципы позитивной повестки", – сказал замглавы администрации президента РФ.

Кроме того, он добавил, что страны озвучивают инициативы по разным направлениям. Но главным, по его мнению, является то, что эти предложения реализуются "во благо всех участников этого объединения".

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что страны – члены БРИКС должны стать оплотом для глобального мира и развития. По мнению дипломата, БРИКС выступает на международной арене в качестве позитивной и конструктивной силы. Об этом министр высказался на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.