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29 апреля, 17:19

Политика

Лавров приехал на СМИД БРИКС на машине с надписью "Россия рулит"

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Фраза "Россия рулит" замечена на номерах автомобиля, на котором глава российского МИД Сергей Лавров приехал на двухдневное совещание министров иностранных дел (СМИД) стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие проводится во дворце Итамарати с 28 по 29 апреля. Лавров уже встретился с бразильским министром иностранных дел Мауро Виэйрой и главой МИД Китая Ван И.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в разговоре с журналистами, что на саммите БРИКС российский министр объяснил позицию РФ по поводу украинского конфликта, которая обозначена и на переговорах с США. По его словам, коллеги Лаврова указали на необходимость достижения мира на Украине.

Бразилия с 1 января и до 31 декабря 2025 года является председателем БРИКС. Планируется, что саммит БРИКС в этом году пройдет в Рио-де-Жанейро в период с 6 по 7 июля.

Глава МИД Бразилии Мауро Виейра заявил, что на этом саммите будут приниматься важные решения для развития, сотрудничества и улучшения условий жизни всех жителей государств объединения. Ожидается, что мероприятие посетят представители 20 стран, входящих в состав БРИКС.

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