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06 января, 19:22

Политика

Индонезия стала полноправным членом БРИКС

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Индонезия вошла в БРИКС в качестве полноправного члена объединения. Об этом сообщила пресс-служба МИД Бразилии.

Бразилия с 1 января и до 31 декабря 2025 года стала председателем БРИКС, напомнили на сайте ведомства.

Ранее Таиланд согласился стать партнером БРИКС. Пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун отметил, что это является значимым шагом на пути к полноценному членству в объединении. 

Также Индонезия получила приглашение стать страной – партнером БРИКС и дала положительный ответ.

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