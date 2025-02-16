Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6–7 июля

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Саммит БРИКС будет проходить в этом году в Рио-де-Жанейро 6–7 июля. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

В этом году председателем БРИКС является Бразилия. Глава МИД страны Мауро Виейра заявил, что на предстоящем саммите будут приниматься важные решения для развития, сотрудничества и улучшения условий жизни всех жителей государств объединения.

"Мы будем приветствовать глав государств 20 стран, входящих в БРИКС в обеих категориях, как полноправных членов, так и партнеров", – добавил министр.

В начале января Индонезия вошла в БРИКС в качестве полноправного члена объединения. В этом же месяце Нигерия стала страной, присоединившейся к БРИКС в качестве государства-партнера.

В Кремле отмечали, что страны БРИКС на сегодняшний день не обсуждают создание общей валюты. В объединении говорят о создании новых совместных инвестиционных платформ, которые позволят совместно осуществлять инвестиции в третьи страны.