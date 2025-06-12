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Россия будет участвовать в предстоящем саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия – это член-основатель БРИКС. И, разумеется, участвует во всех процессах, во всех форматах", – сказал Песков.

При этом он не уточнил, планируется ли очное участие в мероприятии Владимира Путина. В 2024 году БРИКС возглавляла Россия, но с 1 января 2025 года председательство перешло Бразилии. Ближайший саммит состоится в Рио-де-Жанейро 6–7 июля.

Ранее в китайском МИД заявляли, что страны-члены БРИКС должны стать оплотом для глобального мира и развития. Организация выступает в качестве позитивной и конструктивной силы на международной арене, но с недавних пор международная обстановка претерпела глубокие изменения, мировое сообщество вступило в период потрясений, а дело мира и развития сталкивается с новыми и серьезными вызовами.

