Собянин: международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет с 28 по 30 августа

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Третий международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в "Зарядье" с 28 по 30 августа в рамках Московской недели моды. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Главная тема мероприятия – создание новой, децентрализованной и глобально конкурентоспособной экосистемы индустрии моды, которая обеспечит постоянный приток новых идей, трендов и концепций, подчеркнул мэр.

На предстоящем форуме соберутся дизайнеры, эксперты и предприниматели из различных регионов, включая страны БРИКС, Азию, Африку, Ближний Восток, Латинскую и Северную Америку, Океанию, СНГ. Участники определят перспективные направления развития моды как в странах БРИКС, так и в глобальном масштабе.

Особое внимание уделят модной экономике, развитию локальных производств, формированию децентрализованных цепочек поставок, культурному и креативному сотрудничеству, развитию инвестиционной инфраструктуры для брендов, а также электронной коммерции и цифровым технологиям.

BRICS+ Fashion Summit, по словам градоначальника, будет способствовать созданию новых устойчивых механизмов сотрудничества, производства, мобильности талантов и доступа к рынкам между странами.

Собянин отметил, что Московская неделя моды – главное и наиболее масштабное событие отечественной модной индустрии. Участие в показах предоставляет дизайнерам и производителям одежды возможность заявить о себе и обеспечить продвижение собственных брендов.

В 2023 году мероприятие получило дополнительное развитие в формате международного форума BRICS+ Fashion Summit. Тогда событие привлекло экспертов из более чем 60 стран.

В 2024 году форум собрал представителей модной индустрии и журналистов из более чем 100 государств. Мероприятие посетили порядка 20 тысяч человек, а онлайн-трансляции собрали более четырех миллионов просмотров.

По итогам форума, напомнил мэр Москвы, учредили Международную модную федерацию БРИКС – BRICS International Fashion Federation. Ее основные задачи – укрепление партнерских отношений между отраслевыми сообществами разных стран, развитие культурного обмена и помощь дизайнерам в выходе на международный рынок. В данный момент в федерацию входят 60 стран.

За четыре года в столице количество компаний и предпринимателей в сфере креативных индустрий увеличилось на 12%, до 113 тысяч. Только в прошлом году в городе появилось более семи тысяч новых креативных предприятий. Самыми популярными направлениями оказались IT, видеоигры, мода, кино и анимация, рассказала ранее заммэра Наталья Сергунина.