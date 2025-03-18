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18 марта, 16:45

Культура

Айсель Трудел назвала Московскую неделю моды главным событием индустрии в России

Айсель Трудел назвала Московскую неделю моды главным событием индустрии в России

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В выставочном зале "Манеж" завершается Московская неделя моды. С первого дня там работала выездная студия телеканала Москва 24, где показывали самые яркие моменты и принимали звездных гостей.

Попечитель Фонда моды Айсель Трудел отметила, что это главное модное событие в России. Она рассказала, что неделя моды дает возможность дизайнерам представить коллекции, участвовать в маркетах и шоурумах, а также расширять свою аудиторию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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